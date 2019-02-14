СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Холдинг РЖД и группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) заключили долгосрочный договор на поставку до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов на сумму 237 миллиардов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости.

Документ в четверг в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) ФПК" и "Тверской вагоностроительный завод" (входит "Трансмашхолдинг").

"Согласно договору, объем закупки составляет 3730 пассажирских вагонов. При этом фиксированная часть заказа составляет 2644 вагона, так называемый твердый заказ – фиксированное количество приобретаемых вагонов определенного типа, 1 086 вагонов – опциональный заказ, который корректируется по усмотрению заказчика. Сумма контракта составляет 237 миллиарда рублей (без НДС)", — говорится в сообщении РЖД к подписанию.

ТМХ в рамках контракта планирует организовать выпуск одноэтажных и двухэтажных вагонов существующего модельного ряда, а также новых моделей вагонов.

Планируется поставка одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов: купейных, штабных, открытого типа (плацкартных), вагонов-ресторанов, вагонов с местами для сидения и других.