СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Европейский рынок интересен для продвижения автомобилей Aurus, поэтому в рамках Женевского автосалона 6-7 марта пройдет их презентация, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Европейский рынок тоже для нас интересен, поэтому мы в рамках Женевского автосалона 6-7 марта будем делать презентации Aurus: лимузина, седана", — рассказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".

Автомобили Aurus — рыночное название проекта "Кортеж" — семейства автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе для первых лиц государства. В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. В свободной продаже машины семейства "Кортеж" появятся под брендом Aurus в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей.