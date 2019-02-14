СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Группа ВТБ приобретает 100% Новороссийского зернового терминала (НЗТ, входит в группу НМТП), сообщил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи глава ВТБ Андрей Костин.

В свою очередь пресс-служба НМТП распространила пресс-релиз о продаже этого актива. "Банк ВТБ и группа НМТП достигли договоренности и подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ 100% "Новороссийский зерновой терминал". "Сделка, закрытие которой запланировано на второй квартал 2019 года, получила соответствующее разрешение со стороны регулирующих органов", — говорится в сообщении НМТП.

Новороссийский зерновой терминал — комплекс по перевалке зерновых и масличных культур в Новороссийском порту, является одним из крупнейших в стране портовых терминалов по перевалке зерна на экспорт.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области.