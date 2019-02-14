МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2018 года увеличилась в 5,2 раза по сравнению с 2017 годом и составила 6,434 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,5 доллара против 0,29 доллара годом ранее. Выручка Coca-Cola в годовом выражении снизилась на 10%, до 31,856 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала Coca-Cola получила чистую прибыль в размере 870 миллионов долларов против убытка в 2,752 миллиарда долларов за аналогичный период 2017 года. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,2 доллара против убытка в 0,65 доллара годом ранее. Выручка сократилась в годовом выражении на 6%, до 7,058 миллиарда долларов. Показатель выручки совпал с прогнозами экспертов.

По итогам 2019 года Coca-Cola ожидает органического роста выручки приблизительно на 4%. Прогнозируется, что чистые капитальные расходы в 2019 году составят около 2 миллиардов долларов.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite.