МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского ипотечного гиганта Freddie Mac по итогам 2018 года выросла в 1,6 раза в годовом выражении и составила 9,235 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Прибыль на акцию составила 1,12 доллара против убытка в 1 доллар годом ранее. Общая процентная прибыль составила 70,054 миллиарда долларов, что на 3,3% больше показателя за 2017 год.

По итогам четвертого квартала Freddie Mac зафиксировал чистую прибыль в размере 1,1 миллиарда долларов против убытка в 2,921 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. Убыток в пересчете на акцию составил 0,12 доллара против 0,9 доллара годом ранее. Общая процентная прибыль составила 17,974 миллиарда долларов, что на 5,4% больше показателя за аналогичный период 2017 года.

"Через десять лет после финансового кризиса трансформированная бизнес-модель Freddie Mac продолжает демонстрировать хорошие финансовые и операционные результаты",- приводятся в релизе слова генерального директора компании Дональда Лейтона (Donald Layton).

Финансовый конгломерат Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC), известный как Freddie Mac, был основан в 1970 году.

Крупнейшие ипотечные компании США — Fannie Mae и Freddie Mac — считаются одними из виновников мирового экономического кризиса 2008 года. Их действия привели к надуванию "пузыря" на рынке недвижимости США, с которого и началась рецессия глобальной экономики. В сентябре 2008 года во избежание краха всей финансовой системы США компании были переданы в управление Федеральному агентству по финансированию жилищного строительства (FHFA).