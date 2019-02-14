МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россельхознадзор потребовал ввести с 15 февраля временные ограничения на поставки мяса и рыбы шести предприятий Белоруссии из-за выявленных в ходе инспекции нарушений, сообщает служба.

"Россельхознадзор, с учетом выявленных в ходе инспекции нарушений, обратился в адрес Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь с требованием ввести с 15 февраля 2019 года временные ограничения на ряд проинспектированных предприятий", — говорится в сообщении.

Уточняется, что требование касается 6 предприятий Белоруссии: "Фиш Импорт", "Форторг", "Мясоопт", "Мясоперерабатывающий комбинат "Острожанский-К", "Мясной двор "Столичный", "МРК-Групп". Кроме того, Россельхознадзор с 15 февраля вводит временные ограничения на поставки мясной продукции "Евразия Селлер" из-за отказа от проведения инспекции.

Как уточнили в ведомстве, Россельхознадзор в январе-феврале 2019 года провел инспекции мясоперерабатывающих и рыбоперерабатывающих предприятий Белоруссии. "По результатам анализа материалов, полученных в ходе инспекции, установлена взаимосвязь увеличения количества поставок говядины в РФ из Белоруссии с ввозом говядины из Украины в адреса белорусских предприятий", — отмечается в сообщении.

Специалисты службы установили, что большинство из проверенных предприятий не осуществляет процесса переработки продукции — только перефасовка, распиловка, безосновательное изменение наименования продукции.

"Фактическими производителями продукции являются или предприятия, которые отсутствуют в Реестре компаний, аттестованных в соответствии с нормами ЕАЭС, или находятся в Реестре, но поставки с них временно ограничены, или же находятся на территории Украины", — пояснили в службе.