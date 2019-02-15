МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Американская FedEx Corporation объявила о назначении нового президента и гендиректора с 1 марта.

"FedEx Corp. сегодня объявила о том, что Радж Субраманиам (Raj Subramaniam) был назначен президентом и главным исполнительным директором (CEO) с 1 марта", — говорится в сообщении. Компания отмечает, что уход с должностей и из совета директоров Дэвида Дж. Брончека (David J. Bronczek) связан с его личным решением.

Радж Субраманиам, который начал работу в компании более 27 лет назад, будет исполнять обязанности президента и CEO FedEx Express, а также будет работать в качестве сопрезидента и соруководителя FedEx Services.

FedEx Corporation — крупная американская логистическая компания, оказывает почтовые и курьерские услуги по всему миру. Компания образована в 1971 году, штаб-квартира расположена в Мемфисе (штат Теннесси). Штат компании составляет более 450 тысяч человек.