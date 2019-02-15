МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов передаст 65% акций золотодобывающей компании Nordgold (99% акций принадлежат Мордашову через холдинговую компанию "Севергрупп") своим сыновьям, пишет газета "Ведомости".

Кирилл и Никита Мордашовы будут владеть долей в Nordgold через "КН-холдинг", в котором у каждого сейчас по 50% акций.

Как стало известно изданию, "КН-холдинг" направил на рассмотрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ходатайство на покупку прав, которые позволят определять ведение предпринимательской деятельности ООО "Нордголд менеджмент" и аффилированных с ним структур.

Сообщение о планах Алексея Мордашова передать сыновьям часть своего бизнеса подтвердила представитель бизнесмена Анастасия Мишанина.

"На стратегию развития Nordgold и стандарты корпоративного управления новая структура владения не повлияет",—прокомментировала она.

Сам Мордашов-старший заявил, что его главная цель — ввести сыновей "в курс дел" и передать "знания и опыт в сфере управления бизнесом". По мнению бизнесмена, передача части акций Nordgold даст возможность его сыновьям лучше погрузиться в дела и "почувствовать ответственность за развитие".