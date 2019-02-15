ТБИЛИСИ, 15 фев — ПРАЙМ. В грузинской компании "Боржоми", сотрудничавшей с Baring Vostok, заявили агентству РИА Новости, что изучают, есть ли у них связи с задержанным в России основателем этой компании Майклом Калви.

"Мы изучим эту информацию, чтобы проверить, есть ли между нашей компанией и данным человеком какая-нибудь связь. После этого, если будет необходимо, мы сделаем заявление", — заявили в компании "Боржоми".

Baring Vostok с 1994 года занимается инвестициями в России и другие страны СНГ. Как говорится на сайте структуры, капитал входящих в Baring Vostok фондов превышает 3,7 миллиарда долларов, компания вложила в экономику России 2,8 миллиарда долларов.