МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви задержан в Москве вместе еще с пятью людьми по делу о крупном мошенничестве, следует из базы данных Басманного суда.

"Следствие просит заключить под стражу Калви и пять других фигурантов, им вменяется статья "Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере"", — рассказала РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, не уточняя другие детали.

Baring Vostok с 1994 года занимается инвестициями в России и другие страны СНГ. Как говорится на сайте структуры, капитал входящих в Baring Vostok фондов превышает 3,7 миллиарда долларов, компания вложила в экономику России 2,8 миллиарда долларов.

Согласно данным на сайте ЦБ РФ, Калви принадлежит контрольный пакет акций банка "Восточный", входящего в топ-40 крупнейших в России по размеру активов.

По данным ЕГРЮЛ, 12,16% ООО "Вкусвилл" также принадлежит фондам Baring Vostok.

Вместе с Калви задержаны два топ-менеджера его инвестфонда, также следует из базы данных суда.

"Среди шести фигурантов дела о крупном мошенничестве, помимо Калви, Иван Зюзин (на сайте Baring Vostok числится как директор по инвестициям) и Филипп Дельпаль (партнер по индустрии финансового сектора)", — рассказала Царева.

Имена трех других фигурантов – Максим Владимиров, Ваган Абгарян и Алексей Кордичев. Всех их следствие просит заключить под стражу.