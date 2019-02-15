МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ, Антон Мещеряков. Встреча вице-премьера РФ Дмитрия Козака с представителями российских торговых сетей в ноябре прошлого года как оживила дискуссию по достаточно старым проблемным для отрасли темам, так и создала острое обсуждение новых вопросов — одним из них стало снижение ставок эквайринга для торговли. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков в интервью агентству "Прайм" в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал, как идет обсуждение саморегулирования в отношениях между ритейлерами и поставщиками, можно ли найти приемлемое решение по снижению ставок эквайринга, а также о том, повлияло ли повышение НДС на цены на продукты.

- Как продвигается вопрос создания рабочей группы по развитию торговой деятельности?

— Рабочая группа уже создана, на прошлой неделе мы собирались на совещании у замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. Мы обсуждали подходы ритейла к саморегулированию. Эта тема точно нуждается в серьезной работе.

Что такое саморегулирование, на мой взгляд — это добровольное принятие на себя дополнительных, помимо установленных законов, ограничений. Это везде так, но отличие в том, что у нас внутри отрасли нет законодательно установленного принципа саморегулирования, а мы говорим о межотраслевом характере саморегулирования. Это множит сложности, риски и вызовы. Но и альтернативы, мне кажется, этому движению нет. Если мы сами не сможем себя дисциплинировать внутри торговли и внутри поставщиков, а также между двумя этими категориями контрагентов, то тогда это сделает законодатель. И сделает это не лучшим образом, потому что не совсем правильно законом регулировать многогранные отношения. Отношения меняются быстро, условия, которые влияют на эти отношения — тоже. Поэтому свобода договора, которая предусмотрена в Гражданском кодексе — это лучшая форма реакции на эти изменения. Но для этого требуется честное и взаимоуважительное поведение обеих сторон. Это получается не всегда, и с нашей стороны, чего греха таить, и со стороны поставщиков.

В целом успехи в саморегулировании еще не те, к которым мы стремимся. Поэтому создана рабочая группа, мы договорились, что мы подготовим по итогам первого заседания пакет предложений, как мы видим развитие принципов саморегулирования, и направим их в Минпромторг. В дальнейшем, надеемся, эти заседания будут регулярными, и в них будут участвовать представители поставщиков также.

- Можете назвать такие предложения?

— В самом общем формате, допустим, принимая на себя обязательства в части ограничения случаев, когда могут применяться штрафные финансовые санкции, неустойки, мы ожидаем, что эти нормы будут носить зеркальный характер по отношению ко всем поставщикам.

Во-вторых, что такое движение с нашей стороны, не только в части штрафов, но и имплементации принципов саморегулирования, позволит исключить практику, когда какая-либо из сторон инициирует изменения в законодательство с целью ужесточить требования к другой стороне. И мы будем вместе этим заниматься. Потому что если какая-то из сторон подталкивает тебя к компромиссу в рамках саморегулирования, потому что взятие на себя дополнительных обязательств — это компромисс, и при этом инициирует изменения в законодательство, ужесточающие условия ведения бизнеса для сетей — конечно, это неприемлемое поведение. Тогда мы настаиваем на том, что такие инициативы должны оставаться без поддержки, по крайней мере, со стороны правительства. Это тоже предмет дискуссии. Мы на себя такие обязательства готовы взять.

- Как идет обсуждение вопроса снижения ставок эквайринга для торговых предприятий?

— Вопрос движется. Очень интересное развитие дискуссии: до того, как президент России выступил и поддержал эту инициативу, мы шли честным бюрократическим путем: направление своих предложений, описание, почему и как это возможно реализовать со ссылкой на российский и международный опыт.

Тем не менее, была получена реакция президента. Выяснилось, что все аргументы оппонентов, и международных платежных систем, и банковского сообщества, и антимонопольной службы — они не очень уж системные, и можно найти попытаться способ решения. Это хороший пример того, что надо тщательнее оценивать все возможности. Экономика тоже подталкивает к этому: у нас одна и та же услуга стоит по-разному для разных категорий товаров. Для продовольствия это одна ставка, меньше 1%, для не продовольственных товаров — 2% и больше. С чем это связано, просто с тем, что товар больше стоит, и гражданин может потратить больше денег, поэтому давайте с магазина снимем побольше финансов? Но тогда мы получаем рост наличных расчетов. Наверное, не тот эффект, который нам нужен. Если система мер по развитию финансового рынка и банковской системы, политика ЦБ направлены на увеличение числа безналичных операций, наверное, нужно всеми способами это поддерживать.

В итоге ЦБ очень оперативно отреагировал. Мы сейчас с ними проводим консультации по поводу механизмов возможного снижения.

- Какой уровень ставок эквайринга устроил бы торговые сети?

— Во-первых, речь идет не только о снижении ставок, но и об их унификации на приемлемом уровне. Если для продуктов ставка установлена на уровне меньше 1%, почему для другой категории товаров та же услуга должна стоить больше? Ставка за один тип услуги должна быть, на мой взгляд, сопоставимой. В целом, думаю, ставка около 0,5% может быть приемлемой.

- Макроэкономический вопрос: как экономист, вы видите предпосылки для возобновления роста реальных располагаемых доходов россиян в 2019 году?

— Я причин не вижу. Рост НДС, ожидаемый рост цен, инфляция — они не способствуют росту реальных располагаемых доходов. Растут коммунальные платежи, отчисления, налоговые и неналоговые платежи для тех, кто занимается бизнесом. И даже там, где происходит рост заработных плат, он съедается повышением обязательных платежей.

- Повышение НДС с января ускорило рост цен на продукты в сетях?

— Ускорило. Цифры разные, но на одном мероприятии коллеги приводили пример, что по одной группе товаров цены выросли на 6,9% только в результате повышения НДС — это электронные сигареты. Где-то еще не успели пересмотреть цены, но в большинстве своем — успели. Где-то нам удается сдерживать цены, где-то — не всегда удается.