МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предлагает расширить список продовольственного эмбарго и направила соответствующее письмо в Минсельхоз РФ, данный документ имеется в распоряжении РИА Новости.

ФТС предлагает включить в список продэмбарго все товары ряда групп товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), запретив ввоз живых животных (за исключением чистопородных племенных животных), мяса и пищевых мясных субпродуктов, рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, молочной продукции, яиц птиц, натурального меда.

Кроме того, в перечень санкционных продуктов предлагается включить такие группы товаров, как овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды, съедобные фрукты и орехи, готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, а также продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений.

Ведомство предлагает данные изменения "в целях исключения возможности ввоза в Российскую Федерацию товаров, включенных в перечень (продовольственного эмбарго — ред.), путем их декларирования с использованием кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза товаров "прикрытия", не включенных в перечень".

Часть товаров в перечисленных группах уже не ввозится в РФ из-за продэмбарго. Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2019 года.

"Минсельхоз получил данное предложение ФТС, в настоящий момент оно находится на рассмотрении", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза. При этом в министерстве напомнили, что решения о введении Россией ограничительных мер в отношении других государств утверждаются постановлениями правительства РФ и указами президента.