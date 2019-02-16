МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok и член Совета директоров банка "Восточный" Майкл Калви заявил о запуске процедуры обеспечительных мер на Кипре по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей с целью воспрепятствования его защите.

Ранее в суде Калви заявлял, что причиной его задержания является корпоративный конфликт с другим совладельцем банка "Восточный" Артемом Аветисяном. Согласно данным на сайте ЦБ РФ, Калви через фонды Baring Vostok контролирует 52,48% голосующих акций банка "Восточный", Аветисян — 32,55%

"Компания Finvision и сам господин Аветисян — это оппоненты Майкла Калви, который сейчас судится с господином Аветисяном и его командой в Лондонском третейском суде — вчера запустили процедуру обеспечительных мер на Кипре с целью воспрепятствования господину Калви высказываться в свою защиту. Попытка воспрепятствовать ему, пытаться защищать себя, связана с их страхом того, что он может рассказать", — перевел слова Калви его адвокат, передает корреспондент РИА Новости из зала в Басманном суде в Москве.

В пятницу Басманный суд Москвы продлил задержание основателю инвестиционной компании Baring Vostok американцу Майклу Калви. Ему и другим подсудимым вменяется "мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере", а именно — хищение 2,5 миллиарда рублей через выданный банком "Восточный" кредит.

Среди арестованных директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин и партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль.

Под стражу отправлены также советник председателя правления ПАО "Норвик Банк", экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнер Baring Vostok по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

В суде сообщалось, что в 2015 году банк оформил кредит "Первому коллекторскому бюро", а в 2017-м было "оформлено отступное, с которым согласны не все акционеры". Это отступное и стало поводом для возбуждения уголовного дела. Дело о мошенничестве было возбуждено по материалу, поступившему из ФСБ России, следствие ведет центральный аппарат Следственного комитета.