МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Арестованного основателя инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви в СИЗО осмотрят медики и психолог, после чего он несколько дней проведет в карантинной камере СИЗО, скорее всего, одиночной, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Ранее в субботу Басманный суд Москвы арестовал Калви на два месяца, его обвиняют по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей. Свою причастность к преступлению Калви отвергает.

"Это стандартная практика — помещение граждан в карантин. При поступлении в СИЗО его осмотрят медики, с ним побеседуют психологи. Отдельный вопрос, насколько он будет готов воспринять правила распорядка на русском языке. Если Калви попадет в СИЗО федерального подчинения, то скорее всего его поместят в одиночное содержание на время карантина. В обычных московских СИЗО на карантине содержат по несколько человек", — рассказал Мельников.

По его словам, ночь перед арестом Калви провел в изоляторе временного содержания по Восточному административному округу, и общественник уже побеседовал с его сокамерником, подозреваемом, кстати, в грабеже.

"Он рассказал, что Калви доставили ночью, и ему удалось поговорить с Калви в том числе на русском языке", — сказал собеседник агентства.

Мельников напомнил, что члены ОНК Москвы в ближайшее время посетят Калви и других подозреваемых по делу о мошенничестве.

Как следует из оглашенных ранее в суде данных, 13 февраля возбуждено дело об особо крупном мошенничестве с ущербом свыше 2,5 миллиарда рублей. ГСУ СКР возбудил данное дело по материалам, поступившим из управления "К" ФСБ России. Речь идет о выданном в 2015 году банком "Восточный" кредите "Первому коллекторскому бюро" и подписанном отступном гендиректором Бюро в 2017 году.

В пятницу Басманный суд санкционировал арест директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнер по индустрии финансового сектора этой инвесткомпании Филиппа Дельпаля, партнера Baring Vostok, специализирующегося на проектах в области медиа, недвижимости и стройматериалов, Вагана Абгаряна, председателя совета директоров "Норвик банка" (бренд "Вятка банк"), экс-главу банка "Восточный" Алексея Кордичева и гендиректора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова. Калви был арестован на 2 месяца в субботу, 16 февраля.

Всех арестованных обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Следствие считает, что Калви с Дельпалем и иными неустановленными лицами убедили акционеров банка проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при том, что их реальная рыночная стоимость составляла 600 тысяч рублей.