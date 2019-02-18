МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российская судостроительная верфь "Звезда" может отказаться от поставок зарубежной стали, перейдя на отечественную, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на участников правительственной встречи вице-премьера Дмитрия Козака с металлургами.

По данным издания, в настоящее время сталь на это предприятие поставляется по контрактам из Южной Кореи совместным предприятием "Роснефти" и Уральской горно-металлургической компании (было создано в 2016 году).

При создании СП планировалось, что "Звезда" будет заниматься строительством металлургического производства, но позднее от этого проекта было принято решение отказаться.

Представитель министерства промышленности и торговли рассказал, что в ведомстве пока не получали и, как следствие, не прорабатывают вариант перехода на отечественную сталь. Тем не менее в случае, если такой вариант поступит, в ведомстве готовы его рассмотреть.

По данным "Ведомостей", после встречи с Козаком решили рассмотреть возможность закупок стали на "Амурстали". Это ближайшее к "Звезде" металлургическое предприятие. Другой вариант — продукция с Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Источник газеты добавил, что в случае принятия такого решения РЖД будет необходимо модернизировать свой вагонный парк и Северомуйский тоннель, чтобы наладить поставки.