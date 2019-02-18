МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации бортов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров двух лизинговых компаний.

На сайте авиакомпании в разделе "Флот" больше нет семи самолетов SSJ 100, которые в 2016-2017 годах CityJet получила в лизинг.

Источники издания сообщили, что "некоторые из этих судов могут быть поставлены "ВЭБ-лизингом" авиакомпании "Азимут" для ее нового проекта корпоративных перевозок".

Ранее о возможном отказе в 2019 году от использования бортов говорил президент "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) Александр Рубцов. В декабре прошлого 2018 года он рассказал, что CityJet прекратила программу полетов в аэропорт Лондон-Сити и перешла на модель так называемого "мокрого" лизинга, передавая борты вместе со своим экипажем бельгийской Brussels Airlines и другим компаниям. Он добавлял, что переговорный процесс пока не завершен.

CityJet — первый и единственный в настоящее время эксплуатант российских самолетов SSJ 100 в Европе: соглашение на поставку 15 бортов с опционом еще на 16 было подписано в октябре 2015 года.

Сейчас в авиапарке CityJet семь SSJ 100: пять из них в сентябре обслуживали рейсы Brussels Airlines по договору о субаренде. В ноябре 2018 года Brussels Airlines решила отказаться от использования этих самолетов из-за проблем с эксплуатацией.