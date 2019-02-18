МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств подготовить предложения по стимулированию ипотечного кредитования индивидуального жилищного строительства, включая приобретение деревянных домов, сообщается в материалах, опубликованных в понедельник на сайте кабмина.

Поручения даны Минфину, Минпромторгу, Минстрою и Минэкономразвития, Банку России и госкомпании "Дом.РФ" по итогам прошедшего 5 февраля совещания о развитии производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

Свои предложения ведомства они должны предоставить до 25 марта.