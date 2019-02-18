МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Доля российских потребителей, которые экономят на покупке безрецептурных препаратов сократилась на 24 процентных пункта и составила 67%, следует из данных компании Nielsen.

"Доля потребителей, которые экономят на покупке безрецептурных препаратов, по оценкам фармацевтов, сократилась на ощутимые 24 процентных пункта — до 67% по сравнению с результатами предыдущей волны исследования в 2016 году, когда индекс потребительского доверия достиг исторического минимума", — говорится в исследовании.

При этом доля покупателей, переходящих для экономии на лекарства российского производства снизилась на 15 процентных пунктов — до 38%. Также на 8 процентных пунктов уменьшился процент тех, кто покупает медикаменты только при острой необходимости — до 64%. Помимо этого, до 78% сократилось число покупателей, интересующихся более дешевыми аналогами перед покупкой (минус 15 процентных пунктов).

Согласно исследованию, большинство российских потребителей предпринимают попытки найти более выгодные предложения. "Чтобы сэкономить на лекарствах, они используют несколько стратегий: 85% ищут аптеки с наиболее привлекательными ценами, 29% покупают лекарства в аптеках со скидками по программам лояльности, 28% стараются купить лекарства по промоакциям", — отмечается в докладе.

Кроме этого, покупатели стали более информированы в вопросе выбора лекарств. Так, на 8 процентных пунктов, до 75%, вырос процент тех, кто изучает и сравнивает цены на препараты онлайн, сказано в исследовании.