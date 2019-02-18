АБУ-ДАБИ, 18 фев — ПРАЙМ. Самолеты SSJ100 ирландской CityJet могут быть переданы авиакомпании из Словении, есть предварительная договоренность, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

СМИ: Ирландская CityJet отказалась от самолетов SSJ 100 >>

"Эти самолеты, которые будут выводиться из состава CityJet, останутся в Европе. Мы уже предварительно имеем договоренность с компанией из Словении, которая и будет эти борта эксплуатировать в дальнейшем", — сказал Мантуров.

Один из источников "Ведомостей" говорил, что некоторые из SSJ, от которых якобы отказалась CityJet, могут быть поставлены "ВЭБ-лизингом" авиакомпании "Азимут" для ее нового проекта корпоративных перевозок. Другой собеседник газеты сообщал, что "ВЭБ-лизинг" как вариант рассматривает ремаркетирование судов от CityJet национальному перевозчику Словении Adria.