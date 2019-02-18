АБУ-ДАБИ, 18 фев — ПРАЙМ. Срок выпуска первых серийных самолетов МС-21 сдвигается на год, к концу 2020 года, из-за остановки американцами поставок композитных материалов для крыльев, рассказал журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов мы переходим на свои композитные материалы. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности, Росатом, уже есть. Сейчас завершаются испытания, поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается. Мы должны были уже в конце этого года первые самолеты выпустить в серию, сейчас это сдвинется где-то к концу 2020 года", — сказал глава "Ростеха".