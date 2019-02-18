МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), так как оно препятствовало АО "АгроПартнер" в получении лицензии на выполнение карантинного фитосанитарного обеззараживания, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

По данным ФАС, в мае 2018 года "АгроПартнер" направило в Россельхознадзор набор документов, необходимых для получения лицензии на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию. В ответ Россельхознадзор признал пакет документов неполным и вернул его заявителю вместе с соответствующим уведомлением.

"В ходе разбирательства ФАС России установила, что прилагаемые к заявлению АО "АгроПартнер" документы и сведения были предоставлены в полном объеме и оформлены в соответствии с требованиями Закона о лицензировании. Таким образом, оснований для возврата заявления компании у Россельхознадзора не было, а действия службы могли привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции", — уточняет ФАС.

В сообщении подчеркивается, что Россельхознадзору будет необходимо проинформировать компанию "АгроПартнер" о возможности повторного рассмотрения ее заявления.