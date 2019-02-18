АБУ-ДАБИ, 18 фев — ПРАЙМ. ОАК с финансовой точки зрения в не очень хорошем состоянии, нужно 240-250 миллиардов рублей дополнительных средств, в том числе на развитие и программу МС-21, сообщил журналистам глава "Ростеха", в который входит ОАК, Сергей Чемезов.

"Мы сейчас проводим аудит компании, честно говоря, не очень хорошее впечатление производит… Там порядка 240-250 миллиардов рублей требуется дополнительных средств. Это и на развитие, на создание нового продукта, на МС-21, на модернизацию существующих заводов. Поэтому мы, наверное, сделаем перестановку и сделаем отдельно гражданский дивизион, отдельно военный для того, чтобы не подставлять под санкции гражданское производство", — отметил Чемезов.

Он подчеркнул, что прежде чем приглашать инвесторов в любое производство, и в том числе для участия в ОАК, надо для начала привести актив в порядок.