ГОРКИ, 18 фев — ПРАЙМ. Положение о классификации гостиниц утверждено премьер-министром Дмитрием Медведевым. Согласно документу, теперь звезды должны будут получать все отели в России.

"Я утвердил положение о классификации гостиниц. Теперь все отели должны будут получать эти так называемые звезды, причем в обязательном порядке", — заявил глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами.

"Если раньше все эти классификационные звездочки присваивались по желанию самого отеля — кто хотел, рисовал себе эти звезды, причем вне зависимости от реальных услуг, которые они оказывают, зачастую, — сейчас это должно быть приведено в соответствие с этим документом и развиваться на базе нормативных требований", — сказал Медведев.