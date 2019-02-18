МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Росрыболовство наблюдает рост поставок черной икры из Китая в Россию, причем речь идет об официальном импорте — неофициальный ввоз оценить сложно, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов на расширенном заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере рыболовства в Госдуме.

"С чем мы сталкиваемся: во-первых, это в чистом виде контрафакт, появление нелегальной продукции (черной икры — ред.) из нелегально добытой рыбы. Провели исследование наши ученые, очень интересные были показатели: где-то 80% икры, которую обследовали, именно изъятой у таких нелегальных поставщиков, составляла икра с Дальнего Востока, то есть Хабаровский край и прилежащие районы", — сказал Соколов.

"В то же время появляется с каждым годом, уже до трети дошло, икра из Китая, которая зачастую легально поставляется, но нелегально потом продается. Эта проблема с каждым годом становится все жёстче и жёстче", — добавил замглавы ведомства.

По его словам, за три года поставки черной икры из Китая выросли до 18 тонн (в 2018 году) с 3,5 тонны. "Это официально завезли икру из Китая. Сколько завезено еще различными неофициальными способами — оценить никто не берется, но объем китайской икры на внутреннем рынке огромен", — отметил Соколов. В РФ черная икра поставляется по очень низким ценам — порядка 200 долларов за килограмм.

По словам замруководителя Росрыболовства, вылов диких осетровых в СССР доходил до 30 тысяч тонн в год, производство черной икры составляло порядка 2-2,5 тысяч тонн. Сейчас, после практически повсеместного запрета на вылов осетровых, производство аквакультурной рыбы в РФ составляет порядка 2,5 тысяч тонн в год, выпуск черной икры — 45-50 тонн.

Часть производителей, пользуясь разницей между себестоимостью производства черной икры (выше 500-600 долларов за килограмм) и ценами на китайскую продукцию, выпускают на рынок икру из Китая под видом российской. "Техрегламентами это запрещено, и мы все время рассчитываем, что Роспотребнадзор включится в этот анализ, и мы пытаемся инициировать такие разбирательства. Обязательно при маркировке надо указывать страну происхождения сырья, биологический вид, из которого произведена та или иная продукция. Все это должно быть на маркировке, к сожалению, этого нет", — заключил Соколов.