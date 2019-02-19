МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. АФК "Система" во вторник сообщила о подписании обязывающих документов о продаже 51% акций столичного девелопера жилой недвижимости "Лидер-Инвест". Покупатель — девелоперская компания Etalon Group. Сумма сделки составляет 15,2 млрд рублей.

Отмечается, что при этом корпорация сохраняет интерес к покупке доли в самой группе "Эталон".

В результате этой сделки доля АФК "Система" в "Лидер-Инвест" снизится до 49%.

"Бизнесы "Лидер-Инвест" и Etalon Group органично дополняют друг друга с точки зрения индустрии, географии присутствия и классов объектов. Сделка позволит создать нового лидера рынка жилой недвижимости, значительно оптимизировать затраты на строительство, маркетинг и продвижение, а также административные расходы двух девелоперских активов, что в совокупности обеспечит дальнейший рост стоимости доли группы АФК "Система" в этом бизнесе", — сообщает пресс-служба АФК "Система".

В свою очередь официальный представитель "АФК "Система" Сергей Копытов подчеркнул, что корпорация сохраняет интерес к покупке доли в компании Etalon Group.

ГК "Эталон" (Etalon Group) занимается строительством жилой недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. 30,7% группы контролирует семья основателя компании Вячеслава Заренкова. Фонд Baring Vostok - 5,7%, еще 60,8% находятся в свободном обращении. В ноябре прошлого 2018 года главный владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил, что корпорация раздумывает о покупке доли в "Эталоне".