МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Французская компания-производитель молочной продукции Danone S.A. за 2018 год сократила чистую прибыль на 4,1% по сравнению с 2017 годом — до 2,349 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль на акцию составила 3,63 евро против 3,9 евро годом ранее. Операционная прибыль уменьшилась на 26,5% в годовом исчислении — до 2,741 миллиарда евро. Объем продаж снизился на 0,7% — до 24,651 миллиарда евро, а рост сопоставимых продаж (like-for-like) составил 2,9%.

Объем продаж компании в Европе и Северной Америке вырос за год на 3,5% — до 13,654 миллиарда евро, в остальном мире снизился на 5,4% — до 10,997 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала Danone снизила объем продаж в годовом выражении на 2,1%, до 6,009 миллиарда евро. Продажи в Европе и Северной Америке увеличились в отчетном квартале на 0,7% — до 3,422 миллиарда евро, в остальном мире — снизились на 5,7%, до 2,587 миллиарда евро.

Негативный эффект на показатели продаж оказал потребительский бойкот в Марокко, который продолжается с апреля 2018 года. Его влияние оценивается примерно в 178 миллионов евро. Курсовой эффект также оказал негативное влияние на годовую выручку, которое оценивается в 6,6%. В 2019 году компания ожидает роста сопоставимых продаж приблизительно на 3%.

Французская компания Danone основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах, в России — с 1992 года. В ГК Danone в России производится продукция под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма" и другие.