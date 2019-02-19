МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. X5 Retail Group, один из крупнейших российских ритейлеров, и оператор сети постаматов PickPoint подписали соглашение о намерении создать совместное предприятие для развития сети локеров в магазинах торговых сетей Х5, говорится в сообщении ритейлера.

"СП будет организовано путём регистрации нового юридического лица на паритетных условиях. Количество постаматов в его управлении к концу года должно достичь 1,5 тысячи", — сказано в сообщении.

В магазинах Х5 уже установлено более чем 1,7 тысячи локеров и пунктов выдачи, большинство из них подключено к сети продаж PickPoint. С момента установки первого постамата в начале июня 2018 года выдано более 300 тысяч посылок, уточняется в пресс-релизе X5.

Сеть PickPoint насчитывает 5,5 тысячи постаматов и пунктов выдачи заказов в более чем 540 городах и населенных пунктах России. К сети подключено порядка 5,5 тысячи интернет-магазинов. Количество заказов, выданных PickPoint в 2018 году, составило 10,5 миллиона.