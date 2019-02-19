МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Большая часть исследованных российских вин по своему качеству превышает требования ГОСТов, сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Во вторник Минпромторг, Минсельхоз РФ и Роскачество на пресс-конференции представили итоги проекта "Винный гид России". Экспертная группа оценила 320 образцов вин из российского винограда пяти основных категорий, доступных по цене и широко представленных в отечественных магазинах.

"ГОСТом установлено, что минимальная допустимая граница качества вина — 71 балл при органолептических исследованиях. Наша рабочая группа установила повышенные требования, мы установили, что чтобы попасть в "Винный гид России" и получить нашу максимальную поддержку в продвижении, вино должно получить 78 баллов и больше", — рассказал Протасов.

"Очень важно, что 211 вин получили отметку больше, чем 78 баллов, и именно они попали в опубликованный "Винный гид России", — добавил он.

Так, из 114 образцов красных вин 78 получили 78 баллов или более, из 104 белых вин — 56 образцов. Из 19 образцов розового вина 78 баллов и более получили 9 образцов, из 51 образца игристого вина — 38, из 32 ликерных вин — 30.

В исследование вошли вина 24 производителей, представлявших крупнейшие винодельческие регионы юга России (Краснодарский край, Ростовская область, Крым), исследовалось вино массового ценового сегмента (от 200 до 1 тысячи рублей). Напитки оценивались по 100-балльной системе в соответствии с международной шкалой Всемирной организации винограда и вина (OIV).