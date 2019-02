МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Операционным директором группы "О'Кей", крупного российского ритейлера, назначен бывший генеральный директор сети "Перекресток-Экспресс" Павел Локшин, говорится в сообщении компании.

"Группа О'Кей объявляет о назначении Павла Локшина на должность операционного директора O'Key Group. Он будет подчиняться непосредственно генеральному директору группы Армину Бургеру", — сказано в сообщении.

В новой должности Локшин будет отвечать за работу отдела продаж.

С 2013 по 2016 год он занимал должность генерального директора DIY-сети K-Rauta Russia. С 2016 по 2018 год руководил сетью "Перекресток Экспресс".

Группа "О'Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. "О'Кей" — крупная российская розничная сеть, компании принадлежит 160 магазинов в крупнейших городах России. Основными бенефициарами "О'Кей" являются Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 50,95% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd. Выручка "О'Кей" в 2018 году снизилась на 1,1% — до 159,38 миллиарда рублей.