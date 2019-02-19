МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни. Он сослался на опыт ряда западных стран, где крупные сети закрываются в пятницу вечером и открываются в понедельник утром. России стоит последовать их примеру, считает он.

Кондратьев добавил, что на выходных работают магазины шаговой доступности и небольшие торговые точки, где можно будет приобрести продукты.

Подобную инициативу весной 2017 года озвучил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский, который предложил внести поправки в закон о торговле, ограничивающие круглосуточную работу крупных торговых сетей. По его словам, эта инициатива направлена на то, чтобы малые формы торговли могли конкурировать с крупными сетями.

Предлагалось ограничить торговлю в субботу до четырех часов вечера, в воскресенье — не работать вообще, а в будни – до девяти часов вечера. "Никаких 24-часовых гипермаркетов", — говорил Лисовский.

Идея, однако, поддержки не нашла. В Госдуме ее назвали спорной, а в Общественной палате РФ усомнились, что она решит проблемы малого и среднего бизнеса. В Минпромторге высказали мнение, что ограничение времени работы крупных торговых сетей может нанести ущерб экономике, вызвать рост цен и лишить граждан возможности покупать товары в удобное время. Минсельхоз также не поддержал новацию.

По мнению чиновников, запреты и ограничения для ритейлеров не нужны, поскольку Россия отстает от стран Европы и Северной Америки по количеству торговых площадей как минимум в два раза.

ЕЩЕ НЕ ВРЕМЯ

Эксперты, опрошенные "Прайм", высказали мнение, что правительство не поддержало законопроект в силу объективных причин. "Во-первых, подобные запреты создают существенные ограничения для потребителей: они уже не могут совершать покупки, где им удобно и когда им удобно. А мы в своей деятельности, в первую очередь, ориентируемся на комфорт и удобство конечного потребителя", — говорит председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Во-вторых, такие инициативы приведут к значительным издержкам не только для торговли, но и для производителей, что никак не соотносится с планами руководства страны по выходу на стабильные темпы экономического развития. Изменится логистическая система, снизятся объемы закупок. Все это, в конечном счете, ударит по всем: и по сетям, и по поставщикам, и по потребителям.

"Кроме того, мы придерживаемся мнения, что такие предложения должны основываться на глубоком экономическом анализе, учитывать все потенциальные риски и выноситься профильным комитетом, специализирующимся на подобного рода вопросах", — добавил Беляков.

ШАНСОВ ПОЧТИ НЕТ

Но и сейчас у новации мало шансов на реализацию, полагают эксперты. "При сегодняшнем уровне развития потребительского рынка инициатива не имеет сколько-нибудь внятного экономического или социального обоснования. Показатели состояния потребительского рынка за последние несколько лет говорят если не об ухудшении ситуации, то, как минимум об отсутствии развития", — рассуждает завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Очередное вмешательство в устоявшиеся рыночные отношения между торговлей и потребителями будут иметь скорее негативный эффект, уверен он. С одной стороны, есть потребитель, который готов приобретать товары и в выходные и праздничные дни или в ночное время.

С другой стороны, никто не заставляет магазины работать по выходным против их экономических интересов. Следовательно, последствия подобных инициатив нужно как минимум обсуждать в советующих рабочих группах при правительстве или Минпромторге, с привлечением заинтересованных сторон: представителей торговли, общества потребителей, общественных организаций и поставщиков, полагает Завьялов.

Ссылки на европейский опыт в данной ситуации не вполне корректны, уверены эксперты. Германия в начале 2000-х провела реформу, по которой законодательство о времени работы магазинов перешло в компетенцию регионов, поэтому единой практики нет даже в одной стране. В целом это решается на местном уровне в зависимости от конкретной ситуации.

В частности, в некоторых странах режим работы магазинов был связан с религией – традиционно люди в воскресенье шли в церковь, а затем по домам. Но сейчас такая практика изживает себя.

"Например, в Германии практически все супермаркеты уже работают по субботам, а число тех, кто открывается и в воскресенье, постоянно увеличивается", — отметил Беляков.