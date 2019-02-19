МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Введение льготной ипотеки для семей с детьми на вторичное жилье, предложенное российскими банками, почти не окажет влияние на рынок недвижимости, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

Ранее стало известно, что несколько крупных банков обратились в Минфин России с предложением распространить действие льготной ипотеки для семей с детьми на вторичное жилье. Сейчас в России действует программа государственного субсидирования ипотеки на новостройки для семей с детьми. На льготную ставку 6% могут претендовать семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го рождается второй или последующий ребенок.

"Глобально на объемы выдачи ипотеки на вторичном рынке данное предложение влиять не будет. Во-первых, данная программа работает и на первичном рынке жилья. Поэтому спрос, если и увеличится, то незначительно, на уровне 5%. Во-вторых, семьи с двумя и более детьми занимают только определенную долю среди покупателей", — говорит гендиректор компании "Азбука жилья" Владимир Каширцев.

Также, по его словам, это позволит многодетным семьям приобретать уже готовое жилье без риска долгостроя.

"На объем ипотечного кредитования и количество покупок может оказывать влияние только более глобальные меры государственно поддержки, как например та, что действовала в 2015-2016 годах, когда субсидировались ставки по ипотеке на первичном рынке. Если что-то подобное произойдет на вторичном рынке жилья, тогда можно ожидать увеличения объема выдачи ипотечных кредитов", — объяснил Каширцев.

Гендиректор ипотечного агентства "Мир" Павел Тимошенко согласился с коллегой. По его мнению, предложение банков никак не отразится ни на рынке недвижимости, ни на рынке ипотеки. При этом вероятность его принятия Минфином ничтожно мала.

"Программа государственного субсидирования ставки по ипотеке, кроме улучшения демографической ситуации, направлена еще и на поддержку строительной отрасли. Развитие вторичного же рынка жилья безусловно тоже важно для страны, но в гораздо меньшей степени", — объяснил Тимошенко.

Руководитель ипотечного центра Est-a-Tet Алексей Новиков предположил, что инициатива банков связана с перестраховкой на будущий период перехода на эскроу-счета — чтобы 1 июля оставить объемы выдачи ипотеки на должном уровне за счет "вторички". По итогам прошлого года в новостройках с ипотекой приобретается около 55% жилья, на вторичном рынке 70%.

По словам управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, объем выдачи кредитов по программе льготной ипотеки для многодетных семей мизерный и не влияет на общую ситуацию на рынке жилищных займов. В 2018 году было выдано всего четыре тысячи таких кредитов, причем 62% из них – это рефинансирование уже имевшихся долгов.

"При этом отмечу, что в России насчитывается порядка 1,6 миллиона многодетных семей, так что льготной ипотекой воспользовались всего 0,25% из них", — добавила Литинецкая.

Она добавила, что возможность получить льготную ипотеку на вторичное жилье существенно повысит популярность этой программы кредитования. Правда, даже в этом случае едва ли жилищные кредиты для многодетных станут фактором развития рынка ипотеки, особенно учитывая повышение ставок.