МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. АФК "Система" приобрела 25% девелоперской Etalon Group у ее основателя Вячеслава Заренкова и членов его семьи за 226,6 миллиона долларов, говорится в сообщении корпорации.

Ранее во вторник "Система" объявила о продаже 51% акций московского девелопера жилой недвижимости "Лидер-Инвест" компании Etalon Group за 15,2 миллиарда рублей. Сбербанк, в свою очередь, также сообщил об участии в сделке, предоставив группе "Эталон" кредитную линию объемом до 16,83 миллиарда рублей на пять лет.

"АФК "Система" давно стремилась увеличить масштабы своей деятельности в девелопменте, одном из перспективных секторов российской экономики. Объединение активов и экспертизы менеджмента Etalon Group и "Лидер-Инвест" позволит создать лидера рынка жилой недвижимости с портфелем проектов общей площадью 4 миллиона квадратных метров", — прокомментировал сделку президент АФК "Система" Андрей Дубовсков.

ГК "Эталон" (Etalon Group) работает на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Семья основателя компании Вячеслава Заренкова до сделки с АФК контролировала 30,7% группы, фонд Baring Vostok владеет 5,7% компании, остальные 60,8% находятся в свободном обращении. В ноябре 2018 года основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков сообщил, что корпорация рассматривает вариант покупки доли в "Эталоне".