МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. АФК "Система" приобретает 18,7% акций компании Ozon Holdings Limited у мобильного оператора МТС за 7,9 миллиарда рублей, говорится в сообщениях корпорации и оператора.

Таким образом, МТС полностью выходит из капитала Ozon, а доля прямого владения АФК "Система" в Ozon в результате сделки составит 19,3%. Кроме того, входящий в группу АФК "Система" венчурный фонд Sistema_VC (в нем "Системе" принадлежит 80%) владеет 16,3% акций Ozon. Ранее в феврале основной владелец АФК Владимир Евтушенков говорил, что корпорация планирует нарастить долю в Ozon до 40%

Отмечается, что акции будут переданы АФК "Система" через дочернюю компанию МТС — Dega Retail Holding Limited. Закрытие сделки ожидается в начале марта 2019 года. Оплата за акции будет производиться в рассрочку тремя траншами до июля 2021 года, при этом проценты будут начисляться по рыночной ставке, указывает АФК. Независимая оценка продаваемого пакета акций Ozon была подготовлена компанией KPMG, отмечает МТС.

"Мы высоко оцениваем потенциал роста российского рынка электронной коммерции. Участие "Системы" в акционерном капитале Ozon для нас означает стратегическую ставку на эту быстро развивающуюся отрасль. В качестве одного из крупнейших акционеров мы продолжим поддерживать Ozon при реализации стратегии консолидации рынка и будем стремиться и далее наращивать участие в этом перспективном бизнесе", — отметил управляющий партнер АФК "Система" Алексей Катков.

Как отмечается в сообщении МТС, с 2014 года компания суммарно инвестировала в Ozon 5,9 миллиарда рублей. "Мы довольны результатами работы с Ozon, как с точки зрения опыта, приобретенного в рамках сотрудничества, так и с точки зрения финансовой эффективности нашей портфельной инвестиции в актив. Но текущая акционерная структура Ozon не позволяет МТС нарастить долю в активе до контрольной в ближайшей перспективе, что осложняет возможность значимой интеграции сервисов Ozon в экосистему МТС", — приводятся в сообщении слова вице-президента МТС по стратегии и развитию Александра Горбунова.

При этом, по его словам, направление e-commerce остается для МТС одним из приоритетных, оператор продолжит развитие активов, позволяющих ему добиться максимальной синергии за счет конвергенции с другими бизнесами и продуктами МТС.