БУЭНОС-АЙРЕС, 19 фев — ПРАЙМ. Аргентина нарастила экспорт вина в январе на 20%, при этом существенно возросли поставки в Россию, коснувшись в основном несортового вина, следует из статистических данных, размещенных на сайте правительства латиноамериканской страны.

"В январе было экспортировано вина в объеме 2,671 миллиона декалитров на сумму 63,227 миллиона долларов, что на 20% больше, чем в декабре 2018 года", — говорится в сообщении. При этом в стоимостном выражении, напротив, наблюдается падение на 2,4%. В декабре 2018 года было поставлено за рубеж 2,223 миллиона декалитров на сумму 64,806 миллиона долларов. Экспорт муста оценивается в 12,926 миллиона долларов. Экспорт виноградного сусла (муста) в январе составил 8,457 миллиона долларов.

Больше всего на зарубежном рынке из сортового вина (то есть вина, произведенного из одного сорта винограда) был востребован мальбек, который составил в январе 55,1% от всех поставок. Основными потребителями сортового вина стали США, Великобритания, Канада, Бразилия, Китай, ряд европейских стран.

В Россию из Аргентины, согласно статистике за январь, в основном поставлялось вино, которое не имеет привязки к определенному сорту, то есть допускает смешение ягод одного сорта из разных виноградников и просто смешение сортов. В РФ было экспортировано 177,890 тысячи декалитров такого вина, на сумму 455 тысяч долларов, причем только 90 декалитров в бутылках, остальное – в цистернах.

По этой категории Россия увеличила закупки в несколько раз и поднялась с четвертого места в декабре 2018 года (поставки тогда составили 48,690 тысячи декалитров на 120 тысяч долларов) до второго места в январе, уступив первенство США, чья доля составила 48,6% (или 465,350 тысячи декалитров на сумму 2,828 миллиона долларов).

Поставки сортового вина в бутылках составили 7,120 тысячи декалитров на сумму 270 тысяч долларов, упав по сравнению с декабрем 2018 года почти в два раз. В последний месяц прошлого года РФ закупила 13,990 тысячи декалитров на 530 тысяч долларов. Россия заняла шестое место по поставкам в страну виноградного сусла – 235 тонн на сумму 263 тысяч долларов, это 3,3% от общего количества поставок. Экспорт игристого вина в Россию составили всего 30 декалитров на сумму 2,3 тысячи долларов.