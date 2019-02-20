МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. АФК "Система" выгодно обменяла 51% долю в "Лидер-Инвест" на 25% долю в Etalon Group, но инвесторы АФК получат ощутимый эффект на горизонте 6-12 месяцев, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

"Сделка прошла успешно для обеих компаний. "Система" выгодно обменяла 51% в "Лидер-Инвест" на 25% в Etalon Group с премий в 50%, что, примерно, составляет 3,07 доллара за ГДР. "Система" … не задействовала собственных и заемных ресурсов, что важно для кредитного качества компании", — прокомментировала сделку старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук.

"Ощутимый эффект от фактического слияния инвесторы получат лишь в перспективе 6-12 месяцев", — ответил ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков на вопрос о перспективах динамики акций АФК "Система".

Как сообщила АФК "Система" во вторник, корпорация приобретает 25% девелоперской Etalon Group у ее основателя Вячеслава Заренкова и членов его семьи за 226,6 миллиона долларов. Ранее во вторник "Система" объявила о продаже 51% акций московского девелопера жилой недвижимости "Лидер-Инвест" компании Etalon Group за 15,2 миллиарда рублей.

"Сделка по продаже 51% "Лидер-Инвест" Etalon Group с последующей покупкой "Системой" 25% бумаг самой Etalon Group призвана фактически поставить под контроль всю объединённую компанию без последствий обязательной оферты для какой-либо стороны. В целом это позитивное развитие строительных активов АФК "Система". За счёт этого компания получает более широкий географический охват, а также синергию от ликвидации лишних операций по сопровождению двух бизнесов. То есть предполагается экономия на операционных расходах с одновременным увеличением отдачи от более широкого бизнеса. Соответственно, это позволит улучшить финансовые показатели, включая дивидендные выплаты", — считает Кочетков.

"Система" традиционно отличается политикой не регулярных и низких дивидендных выплат", — в то же время замечает Лакейчук.

"Первоначально рынок принял новость позитивно, рассчитывая на то, что доходы от продажи 51% "Лидер-Инвест" будут распределены в виде дивидендов, но затем стало ясно, что это, по сути, операция слияния двух бизнесов без непосредственных финансовых преимуществ для текущих акционеров. Соответственно, на ближайшее время данная новость носит нейтральный характер", — добавляет Кочетков.