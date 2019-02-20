МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") прекращает полеты в Иркутск из-за отказа аэропорта соблюдать стандарт авиакомпании по запрету касания самолета наземной техникой, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании "Победа".

"Мы прекращаем полеты в Иркутск по причине отказа аэропорта выполнять наш стандарт no touch policy, то есть не касаться воздушного судна никакими частями наземной техники, кроме топливозаправщика", — сказал собеседник агентства.

"Для нас очень важно соблюдение нашего стандарта для снижения рисков повреждения воздушного судна", — добавил он.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика.