МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Торговый дом "Перекресток" оштрафован на 200 тысяч рублей за самовольное продление сроков годности у скоропортящихся продуктов, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Проверка "Перекрестка" выявила, что после вскрытия, нарезки и расфасовки полученных для продажи сыров в магазинах сети самостоятельно устанавливали срок годности в пять суток. Однако, согласно санитарным нормам, скоропортящуюся продукцию следует реализовать в срок не более 12 часов с момента вскрытия упаковки.

"За указанные нарушения АО "Торговый дом "Перекресток" было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере 200 000 рублей и выдано предписание об устранении нарушений", — говорится в сообщении.

Кроме того, территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве в Северном административном округе потребовал защитить покупателей от "пренебрежения сроком годности производителя пищевой продукции и самостоятельном установлении более длительного срока годности продукции", данный иск был удовлетворен судом.