МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Crocus Group, российский холдинг, специализирующийся на строительстве и эксплуатации торговой и выставочной недвижимости, готов стать подрядчиком Роскосмоса по строительству космодрома Восточный в случае, если будет соответствующее поручение кабмина РФ. Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу группы.

"Crocus Group может стать подрядчиком Роскосмоса, если поступит соответствующее поручение правительства. Учитывая соответствующий опыт на Дальнем Востоке — строительство Дальневосточного федерального университета на острове Русский, где мы обладали ресурсами для строительства проекта площадью более миллиона квадратных метров, — наша компания способна решить этот вопрос", — цитирует пресс-служба слова главы и основателя Crocus Group Араза Агаларова.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники в космическом ведомстве писало, что Crocus Group будет заниматься строительством стартового стола для сверхтяжелой ракеты "Ангара". Стоимость контракта — 40 миллиардов рублей.