МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" запускает единый бренд для всех категорий магазинов, торговые объекты под таким брендом будут открываться с марта текущего года, говорится в пресс-релизе "Магнита".

"Объекты под единым брендом будут открываться с марта 2019 года по всей географии сети. Общее оформление — первый этап создания семьи магазинов "Магнит". В дальнейшем все форматы будут связаны не только дизайном, но и программой лояльности", — говорится в сообщении.

Сейчас у розничной сети шесть форматов: "магазины у дома", супермаркеты, "Магнит-Опт" для совершения покупок крупными партиями, ультрамалые магазины, магазины косметики и аптеки.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец 2018 года находилось 18,399 тысячи магазинов. Выручка сети в 2018 году увеличилась на 8,2% — до 1,237 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 2% — до 89,827 миллиарда рублей. Крупнейшими акционерами "Магнита" являются ВТБ (владеет 17,28% акций ритейлера) и инвесткомпания Marathon Group (11,82% акций).