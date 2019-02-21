МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Ространснадзор выдал предостережение авиакомпании "Победа" устранить нарушения по правилам перевозки ручной клади до 6 марта, иначе к перевозчику будут применены меры административного воздействия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Победа" в феврале ввела новые требования провоза вещей в салоне самолета. Теперь у пассажиров два варианта провоза вещей на борту: без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 сантиметров или одно место ручной клади весом не более 10 килограммов с габаритами 36х30х4 сантиметра и вещи, находящиеся при пассажире по перечню, определенному Федеральными авиационными правилами (ФАП). В Минтрансе РФ заявили, что нововведения противоречат ФАП. В связи с массовым поступлением жалоб от пассажиров министерство направило запрос в Ространснадзор о проведении проверки в отношении авиаперевозчика.

"Ространснадзором ещё 28 декабря 2018 года дано предостережение авиакомпании "Победа" о нарушении правил перевозки багажа, срок исполнения которого истекает 6 марта текущего года. В случае неисполнения, в отношении перевозчика будут применены меры административного действия", — сказали в пресс-службе.

В силу ФАП пассажир имеет право перевозить в салоне воздушного судна без взимания дополнительной платы помимо ручной клади, вес которой не может быть менее пяти килограммов и габариты которой устанавливаются перевозчиком, также дамскую или мужскую сумку, рюкзак или портфель, верхнюю и деловую одежду, вещи медицинской и реабилитационной необходимости, пакеты с приобретенными в магазинах duty-free товарами, отмечается в сообщении.