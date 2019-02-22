МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в 2018 году увеличила показатель скорректированной EBITDA по МСФО на 2% по сравнению с предыдущим годом — до 36,194 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль "Ленты" за 2018 год снизилась на 11,1% — до 11,794 миллиарда рублей.

"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, является одной из крупнейших розничных сетей в России. На конец 2018 года компания управляла 379 магазинами в России — 244 гипермаркетами и 135 супермаркетами. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Group (владеет 33,94% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (7,36%). Free float, по оценке компании, составляет 57,6%.

В 2019 году "Лента" планирует открыть 8 новых гипермаркетов и 7 супермаркетов.

"В 2019 году "Лента" планирует открыть около 8 новых гипермаркетов в рамках программы органического роста. Это число включает в себя компактный гипермаркет в Казани, открытый в январе текущего года, а также магазины, которые стояли в плане открытий прошлого года, но были перенесены на 2019 год. Компания также намерена открыть в текущем году около 7 новых супермаркетов", — говорится в сообщении.

Ритейлер указывает, что органический рост остается для него ключевым элементом стратегии развития. "Однако компания продолжит поиск привлекательных возможностей для приобретения новых активов в обоих форматах", — добавляет "Лента".

Кроме того, по сообщению ритейлера, компания может рассмотреть возможность выплаты дивидендов с начала 2020 года.

На данный момент ритейлер выкупил около 1,2 миллиона глобальных депозитарных расписок (GDR), которые составляют около 0,24% уставного капитала, потратив 291 миллиона рублей.

"Лента" продолжит программу обратного выкупа, но рассматривает и другие способы распределения прибыли между акционерами, в том числе открытый тендер или дивиденды. "Лента" ожидает, что возможные изменения в корпоративной структуре будут реализованы в 2019 году, что позволит рассматривать возможность дивидендных выплат с начала 2020 года", — сказано в сообщении.

В конце октября 2018 года "Лента" объявила о намерении провести обратный выкуп своих глобальных депозитарных расписок (GDR), объем выкупа в рамках программы составит до 11,6 миллиарда рублей, что эквивалентно 10% GDR "Ленты".