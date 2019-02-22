КАЗАНЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Развитие рынка халяльной продукции является одной из точек роста для экспорта, и тема международной сертификации российской халяльной продукции должна быть максимально отработана, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

В ходе совещания по производству и экспорту продукции АПК в регионах ПФО, проходящего в пятницу в Казани, президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что халяльная продукция является одним из приоритетов развития экспорта. Глава республики сообщил, что сегодня 47 предприятий Татарстана аккредитованы для производства продукции халяль на внутрироссийском рынке. Однако, по его словам, для выхода на международный рынок нужно получить международную сертификацию, и для этого необходимо объединить усилия регионов и федеральных органов власти.

"На мой взгляд, тема с халяльной продукцией и с международной сертификацией халяльной продукции имеет очень серьёзные под собой, веские основания… Прошу проработать тему детально ещё и с РЭЦ (Российский экспортный центр), и тогда мы сможем доложить, что мы можем сделать для того, чтобы у нас больше предприятий имели подобного рода аккредитацию", — сказал Патрушев в ходе совещания.

"Мы чётко понимаем, что это точка роста, и надо максимально комплексно отработать эту тему", — подчеркнул он.

Замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин отметил, что в вопросе развития производства и поставок халяльной продукции министерство полностью поддерживает позицию Татарстана.

"У нас этот блок сейчас выделен в отдельную группу проработки, в отдельное направление, потому что халяльная продукция – это наиболее быстро растущий сегмент потребления продовольствия во всем мире, это наш приоритетный целевой рынок. Поэтому у нас делается отдельная программа по халяльной продукции, и по вашему поручению вместе с Российским экспортным центром и Росаккредитацией мы поработаем систему", — сказал он.

При этом замминистра добавил, что первые шаги по международной сертификации российской продукции халяль уже сделаны – по договоренности с Дубайским центром аккредитации ведётся аккредитация совместно с Советом муфтиев.