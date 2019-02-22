МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает включить молоко, сливки, масло, сыры и творог в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с июля 2019 года, а пахта, йогурты, кефир и некоторые другие продукты могут войти в систему с ноября, проект соответствующего приказа Минсельхоза опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

С 1 июля 2018 года производители в РФ должны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе "Меркурий". Требование затрагивает производителей мяса и молока, мясной продукции и других товаров. Готовые молочные продукты также предлагалось включить в перечень продукции, которая сопровождается ветеринарными сертификатами, однако в итоге их из списка исключили.

Так, сейчас в перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными документами, входит молочная продукция, за исключением выработанных из пастеризованного (ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного) молока или пастеризованных (ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-обработанных) молочных продуктов, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую тару.

В конце декабря прошлого года Минсельхоз опубликовал проект приказа, в рамках которого с 1 июля 2019 года предлагается включить готовую молочную продукцию в систему "Меркурий". Однако в феврале министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что процесс включения готовой молочной продукции в "Меркурий" будет поэтапным.

В пятницу на портале был опубликован проект нового приказа, который вносит изменения в список товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными документами. Предполагается, что проект будет вступать в силу в два этапа. В частности, молоко и сливки, сливочное масло, прочие жиры и масла, изготовленные из молока, молочные пасты, сыры и творог будут включены в перечень с 1 июля. В свою очередь пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир, молочная сыворотка будут включены в список с 1 ноября.

Минсельхоз указывает, что проекты приказов о расширении перечней 29 января были направлены в Минэкономразвития для получения заключения об оценке регулирующего воздействия, а 18 февраля на проекты приказов поступило отрицательное заключение МЭР. "По мнению Минэкономразвития России, для бесперебойной работы как ИС "Меркурий", так и внутренних систем организации работы компаний, осуществляющих производство молока и молочной продукции, а также розничную продажу указанной продукции, потребуется ряд мероприятий по дальнейшей подготовке и адаптации системы электронной ветеринарной сертификации. Кроме того, представлялось необходимым установить более длительный период перехода к электронной ветеринарной сертификации для всей продукции", — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.