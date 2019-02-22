МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Минтранс РФ предлагает дополнительно выделить 2,5 миллиарда рублей на авиаперевозки с Дальнего Востока, сообщил РИА Новости представитель министерства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил зампреду правительства Максиму Акимову до 20 марта представить предложения по дополнительному финансированию программ субсидирования пассажирских авиаперевозок.

"Минтрансом разработан и направлен на согласование проект распоряжения правительства РФ о выделении из резервного фонда 2,5 миллиарда рублей на перевозки с/на территорию ДФО", — сказал представитель Минтранса.

По решению правительства, программа субсидирования авиаперевозок с ноября 2018 года расширена — теперь воспользоваться льготными авиабилетами можно круглый год.

Льготные тарифы действуют на маршрутах в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь. По действующим правилам правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться граждане РФ в возрасте до 23 лет, а также в возрасте свыше 60 лет для мужчин и свыше 55 лет для женщин, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства второй или третьей группы.