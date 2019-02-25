МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Уже в следующем 2020 году в России могут появиться электронные водительские удостоверения, рассказал РИА Новости глава ГИБДД Михаил Черников.

По его словам, уже в следующем году водителям станет необязательно носить с собой водительские права и свидетельство о регистрации машины.

"Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем", — пояснил Черников.

Это нововведение поможет бороться с поддельными документами и с ситуациями, когда одно и то же удостоверение используется похожими внешне водителями.