МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Американский производитель продуктов питания Kraft Heinz рассматривает перспективы своего кофейного подразделения Maxwell House, включая его возможную продажу, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, исходя из оценок продаж других потребительских брендов, стоимость сделки по продаже кофейного бизнеса может составить минимум 3 миллиарда долларов.

"Kraft Heinz не будет комментировать слухи или спекуляции, но мы рассмотрим продажу активов, если у нас не будет прямых возможностей для конкурентного преимущества. Это в свою очередь улучшит рост нашего портфеля и траекторию маржи", — приводит телеканал комментарий представителей Kraft Heinz.

Компания Kraft Heinz на прошлой неделе отчиталась о том, что за 2018 год получила чистый убыток, приходящийся на акционеров, в 10,2 миллиарда долларов против чистой прибыли в 11 миллиардов в 2017 году. В четвертом квартале списания под убытки от обесценения гудвилла составили 15,4 миллиарда долларов, что негативно отразилось на финансовых показателях.

Kraft Heinz была основана в марте 2015 года после слияния H.J. Heinz с Kraft Foods Group. Она является третьим по величине производителем продуктов питания и напитков в Северной Америке и пятым в мире. В портфель компании входят бренды Kraft, Heinz, ABC, Capri Sun, Classico, Jell-O, Kool-Aid, Lunchables, Maxwell House, Ore-Ida, Oscar Mayer, Philadelphia, Planters, Plasmon, Quero, Weight Watchers Smart Ones и Velveeta.

Maxwell House — американский кофейный бренд, созданный в 1892 году.