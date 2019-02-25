МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Швейцарская фармкомпания Roche договорилась о покупке американского производителя препаратов генной терапии Spark Therapeutics, говорится в пресс-релизе Roche.

Согласно условиям сделки, Roche купит акции Spark Therapeutics по цене 114,5 доллара. Таким образом, общая оценка компании составляет 4,3 миллиарда долларов. Отмечается, что предложенная цена за акцию в 2,2 раза превышает стоимость ценных бумаг Spark Therapeutics на закрытии торгов на бирже Nasdaq в пятницу. Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний. Расчет будет произведен в денежных средствах. Завершение сделки ожидается во втором квартале текущего года.

Генеральный директор Roche Северин Шван (Severin Schwan), комментируя сделку, отметил, что опыт Spark Therapeutics в генной терапии может открыть новые возможности лечения серьезных заболеваний. "В частности, программа лечения гемофилии Spark Therapeutics может стать новой терапевтической возможностью для людей, живущих с этим заболеванием" — сказал он.

Spark Therapeutics — американская компания, которая занимается разработкой и внедрением препаратов генной терапии. Основана в 2013 году.

Roche была основана в Швейцарии в 1896 году. Компания выпускает антибиотики, противомалярийные и противоопухолевые препараты. Российское представительство Roche было открыто в 1991 году.