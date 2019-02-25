БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 25 фев — ПРАЙМ. Проект российского атомного ледокола нового поколения "Лидер" получит официальный старт в марте этого года, когда будет выпущено распоряжение правительства, сообщил журналистам в понедельник вице-премьер Юрий Борисов.

"Распоряжение правительства выйдет в марте о единственном исполнителе [заводе "Звезда"]. И мы договорились, не дожидаясь этого распоряжения, не позднее 15 марта "Роснефть" на кредитные средства начнет финансировать разработку проекта самого, конструкторской документации КБ "Айсберг"", — сказал он.

По его словам, это позволит в срок заложить корабль и его построить. Сухой док, где будет вестись строительство ледокола, планируется построить в 2020 году.

Атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт). Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов.

Строить новые атомные ледоколы будет приморский судостроительный комплекс "Звезда" в кооперации с российскими судостроителями, в том числе с петербургским Балтийским заводом, где сейчас сооружаются три универсальных атомных ледокола "Арктика", "Сибирь" и "Урал" проекта 22220.

Борисов ранее сообщал, что планируется построить три ледокола "Лидер".