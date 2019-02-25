МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ видит теоретическую возможность перевода системы tax free в электронный формат уже в 2020 году, сообщил журналистам замминистра финансов России Илья Трунин.

"Теоретически, да. Надо внести изменения в Налоговый кодекс и обеспечить техническую возможность", — сказал Трунин, отвечая на вопрос, возможно ли перевести tax free в электронный формат со следующего года.

Ранее первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов поручил Минфину совместно с ФТС и другими заинтересованными ведомствами проработать вопрос совершенствования системы tax free с тем, чтобы перевести ее в удобный, полностью электронный формат.

Трунин напомнил, что Силуанов поставил задачу обеспечить в текущем году необходимое для этого техническое взаимодействие ФТС и ФНС. "Это означает, что везде останавливается доступ к одной и той же системе в магазине, на таможне и в налоговой", — сказал замминистра.

"А изменения в Налоговый кодекс можно принять достаточно быстро. Там не требуется серьезных поправок — просто в некоторых случаях надо отказаться от чека tax free в бумажной форме со штампом. Но тут самое главное — техническая готовность. Пока не будет технической готовности, не имеет смысла вносить какие-то изменения в закон", — добавил Трунин.

В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля прошлого года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов.