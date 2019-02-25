БЕРЛИН, 25 фев — ПРАЙМ. Автоконцерн BMW оштрафован в рамках расследования дизельного скандала на 8,5 миллиона евро, прокуратуре Мюнхена не удалось доказать факт мошенничества со стороны сотрудников автоконцерна, заявили в понедельник в ведомстве.

"Прокуратура Мюнхена вынесла 25 февраля 2018 года против Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (далее "BMW AG") решение о штрафе в размере 8,5 миллионов евро за административное правонарушение, связанное с нарушением служебных обязанностей вследствие небрежности. Компания приняла штраф", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Как заявили в прокуратуре, расследование в рамках дизельного скандала продолжалось с начала 2018 года в отношении "неизвестных сотрудников BMW AG", они касались манипулирования показателями выхлопов в автомобилях модельного ряда M550xd и 750xd. При этом "подробное расследование, которое проходило в тесном сотрудничестве с Федеральным управлением автомобильного транспорта и включало следственные мероприятия в других европейских странах, не собрало доказательств, что в модельном ряду действительно присутствовали устройства для манипуляции… или что сотрудники BMW AG действовали преднамеренно, обвинение в мошенничестве не было подтверждено", говорится в сообщении.

Тем не менее, по версии прокуратуры, автопроизводитель установил неисправные системы контроля выбросов в тысячи дизельных автомобилей, что было сочтено нарушением, связанным с небрежным отношением к служебным обязанностям: в BMW ненадлежащим образом проводили проверку качества работы данных систем. Концерн согласился со штрафом, расследование завершено.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В январе 2017 года Volkswagen окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа в 4,3 миллиарда долларов в рамках дизельного скандала.